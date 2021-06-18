В Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". Футбол

Это создаст определенные трудности для болельщиков.

В Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист"
ФК "Метал"
Фото: ФК "Метал"

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола позволил "Металлу" переименовать клуб.

Отмечается, что за это решение проголосовали все присутствующие 34 члена исполкома УАФ.

Как сообщается на официальном сайте харьковского клуба, его переименуют в "Металлист".

Добавим, что накануне "Металл" победил "Подолье" (1:0) в суперфинале Второй лиги.

Таким образом, "Меттал" выиграл не только свой дивизион, но и победил в "золотом матче" Второй лиги.

Напомним, в Украинской премьер-лиге в сезоне 2021/22 будет выступать другой харьковский клуб, "Металлист 1925".

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