В Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". Футбол

Это создаст определенные трудности для болельщиков.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола позволил "Металлу" переименовать клуб.

Отмечается, что за это решение проголосовали все присутствующие 34 члена исполкома УАФ.

Как сообщается на официальном сайте харьковского клуба, его переименуют в "Металлист".

Добавим, что накануне "Металл" победил "Подолье" (1:0) в суперфинале Второй лиги.

Таким образом, "Меттал" выиграл не только свой дивизион, но и победил в "золотом матче" Второй лиги.

Напомним, в Украинской премьер-лиге в сезоне 2021/22 будет выступать другой харьковский клуб, "Металлист 1925".