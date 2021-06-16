"Ворскла" узнала потенциального соперника по отборочному раунду Лиги конференций. Футбол

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций.

На этой стадии нового евротурнира будут два пути: "Путь чемпионов" и "Основной путь".

На этом этапе в игру вступит полтавская "Ворскла", занявшая 5-е место в УПЛ. Полтавчане, которые находятся среди сеяных команд, по результатам жеребьевки будут играть против победителя пары "Ноа" (Армения) - Куопио (Финляндия).

Украинская команда первую игру проведет на выезде, а вторую - дома.

"Путь чемпионов". Три команды, которые вылетят в предыдущем раунде Лиги чемпионов (22-25 июня), и 17 команд, вылетевших в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (6/7 и 13/14 июля), перейдут во второй отборочный раунд Лиги конференций. Команды разобьют на 10 пар.

Победители 10 противостояний, матчи которых состоятся 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд "Пути чемпионов".

"Основной путь". К командам, которые вступят в борьбу на этой стадии, присоединятся 33 победителя первого отборочного раунда. Команды будут распределены по двум корзинам (сеяные и несеяные), согласно клубным коэффициентам на начало сезона. Так как матчи первого отборочного раунда состоятся только 8 и 15 июля, во время жеребьевки паре будет присвоен коэффициент клуба, чей рейтинг выше.

Победители противостояний, матчи которых состоятся 22 и 29 июля, выйдут в третий отборочный раунд "Основного пути" и присоединятся к клубам, получившим прямую путевку в эту стадию.