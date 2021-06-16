Перед матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителей
Таким образом организация пыталась привлечь к себе внимание.
Фото: twitter.com/franceinfo
Перед стартовым свистком заключительного матча 1-го тура Евро-2020 Германия - Франция (0:1) активисты международной неправительственной организации по защите экологии и окружающей среды Greenpeace организовали несанкционированное воздушное шоу.
Уже находясь на арене, он задел один из тросов, которым крепится телевизионная камера-паук, и не справился с управлением своим желтым парашютом, едва не влетев в трибуну, но все же с большим трудом исправил положение.
Добавим, что на парашюте большими черными буквами красовалась надпись: Kick Out Oil, то есть "Избавьтесь от нефти".
После инцидента неправительственная организация выступила с заявлением.
"Этот протест ни в коем случае не был направлен на то, чтобы помешать игре или нанести вред людям. Мы надеемся, что все в порядке и никто серьезно не пострадал. Действия Greenpeace всегда мирные и ненасильственные. К сожалению, в этой акции не все прошло по плану", - говорится в послании.