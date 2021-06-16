Перед матчем Евро-2020 активист Greenpeace несанкционированно спустился на парашюте в чашу стадиона и травмировал зрителей

Таким образом организация пыталась привлечь к себе внимание.

Фото: twitter.com/franceinfo

Перед стартовым свистком заключительного матча 1-го тура Евро-2020 Германия - Франция (0:1) активисты международной неправительственной организации по защите экологии и окружающей среды Greenpeace организовали несанкционированное воздушное шоу.

Внутрь чаши мюнхенской "Альянц Арены" влетел парашютист.

Уже находясь на арене, он задел один из тросов, которым крепится телевизионная камера-паук, и не справился с управлением своим желтым парашютом, едва не влетев в трибуну, но все же с большим трудом исправил положение.

? FLASH - Peu avant le coup d’envoi de #FRAALL, un ULM de #GreenPeace a heurt? un c?ble de l’#AllianzArena et a manqu? de peu de s’?craser sur les tribunes. L’engin s’est finalement pos? sur la pelouse. 2 personnes seraient bless?es. (via @vincentduluc) pic.twitter.com/yVB73z9vDx

— Mediavenir (@Mediavenir) June 15, 2021

Однако нескольких людей на нижнем ярусе трибуны он все же задел, и их пришлось госпитализировать, о чем после матча сообщил УЕФА.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy St?phan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6

— Get French Football News (@GFFN) June 15, 2021

Добавим, что на парашюте большими черными буквами красовалась надпись: Kick Out Oil, то есть "Избавьтесь от нефти".

После инцидента неправительственная организация выступила с заявлением.

"Этот протест ни в коем случае не был направлен на то, чтобы помешать игре или нанести вред людям. Мы надеемся, что все в порядке и никто серьезно не пострадал. Действия Greenpeace всегда мирные и ненасильственные. К сожалению, в этой акции не все прошло по плану", - говорится в послании.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM

— Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

Напомним, гринписовцы поднялись на нефтяную вышку в Норвегии.

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