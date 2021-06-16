В матче Евро-2020 Франция - Германия Рюдигер укусил Погба

Во время матча группы F Евро-2020 Франция - Германия (1:0) центральный защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер решил повторить выходку Луиса Суареса и укусил хавбека французов Поля Погба.

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Объектом излияния чувств игрок лондонского "Челси" выбрал плечо игрока "Манчестер Юнайтед". А потом схватил француза за грудь. На что Погба просил обратить внимание лайнсмена, но тот никак не отреагировал.

После матча Поль, которого признали лучшим игроком матча, поделился мыслями по поводу эпизода.

"Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил", - цитирует француза Goal.

"Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это", - отметил Погба.