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2021-06-16
УПЛ назвала место проведения матча за Суперкубок Украины. Футбол
Командой-хозяином Суперкубка стал "Шахтер", для которого домашней ареной является НСК "Олимпийский".
Фото: УПЛ
15 июня во время очередного Общего собрания участников Украинской премьер-лиги в Доме футбола было определено, где пройдет Суперкубок Украины-2021 - это право досталось Киеву, сообщается на официальном сайте УПЛ.
Командой-хозяином Суперкубка стал "Шахтер", для которого домашней ареной является НСК "Олимпийский".
Матч "горняков" против чемпиона Украины, киевского "Динамо", состоится 24 июля.