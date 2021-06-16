УПЛ назвала место проведения матча за Суперкубок Украины. Футбол

Командой-хозяином Суперкубка стал "Шахтер", для которого домашней ареной является НСК "Олимпийский".

Фото: УПЛ

15 июня во время очередного Общего собрания участников Украинской премьер-лиги в Доме футбола было определено, где пройдет Суперкубок Украины-2021 - это право досталось Киеву, сообщается на официальном сайте УПЛ.

Командой-хозяином Суперкубка стал "Шахтер", для которого домашней ареной является НСК "Олимпийский".

Матч "горняков" против чемпиона Украины, киевского "Динамо", состоится 24 июля.

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