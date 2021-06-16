Джошуа опасается поражения: в контракте с Усиком пропишут опцию реванша, - промоутер

От отсутствия такого пункта в контракте свое время пострадал Василий Ломаченко.

Джошуа опасается поражения: в контракте с Усиком пропишут опцию реванша, - промоутер
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

В контракте на бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и бывшим абсолютным чемпионом в крузервейте Александром Усиком (15-0, 12 КО) будет прописана опция реванша.

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы англичанина и чья компания Matchroom также возобновит сотрудничество с Усиком.

"Если Усик проигрывает, мы организуем ему еще один бой. Джошуа ставит свои титулы и десятки миллионов, чтобы подраться с Усиком, поэтому если будет возможность организовать этот бой снова, мы рассмотрим это", - цитирует Хирна Boxing Social.

"Если реванш [с Джошуа] имеет коммерческий смысл для Усика - а он есть, - мы рассмотрим такой вариант. Это огромный шанс. Если Усик победит, он сорвет абсолютный джекпот.

Не вижу проблем с организацией этого боя. 18 или 25 сентября. "Уэмбли" или стадион "Тоттенхэма", - отметил промоутер.

Усик сотрудничал с Matchroom с 2018 года до окончания их контракта. Компания выступала в качестве сопромоутера ряда поединков украинца.

Для Усика бой с Джошуа станет третьим в супертяжелом весе: ранее украинец победил американца Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисору.

Отметим, что отсутствие пункта о реванше в контракте боя между бывшим чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко и в настоящее время абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Теофимо Лопесом на 9 месяцев практически оставило нашего боксера вне ринга, после того, как украинец проиграл этот бой.

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