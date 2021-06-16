УЕФА принял решение об участии "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов-2021/22

Клубы будут допущены к турниру.

УЕФА принял решение об участии "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов-2021/22
Фото: thesuperleague.com

Испанские гранды "Реал" и "Барселона", а также их итальянский коллега "Ювентус", которые до сих пор не вышли из Суперлиги, смогут принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Об этом клубам сообщил УЕФА, информирует Goal.

Ранее УЕФА пригрозил клубам-создателям Суперлиги отстранением от ЛЧ, и против них было открыто дисциплинарное дело.

В свою очередь, клубы подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, обвинив организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.

После этого дело против них было приостановлено.

Какие штрафные санкции будут наложены на непокоренные клубы, официальной информации пока нет.

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