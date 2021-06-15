Матч Украины и Северной Македонии на Евро-2020 обслужит аргентинская бригада арбитров. Футбол

Это произойдет в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Матч Украины и Северной Македонии на Евро-2020 обслужит аргентинская бригада арбитров
Фото: Eurosport

Во многом определяющий для сборной Украины матч Евро-2020 против сборной Северной Македонии обслужит бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Хуан Белатти и Диего Бонфа. Отвечать за VAR будет испанец Алехандро Эрнандес, которому будут ассистировать соотечественники Хосе Санчес и Хуан Мартинес, а также итальянец Филиппо Мели. Резервный арбитр - словенец Славко Винчич.

В рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Американской футбольной конфедерацией (КОНМЕБОЛ) к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку.

Таким образом, Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который в эти дни проходит в Бразилии.

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня на Национальном стадионе в Бухаресте и начнется в 16:00.

Напомним, в первом туре сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам (2:3), а Северная Македония - Австрии (1:3).

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