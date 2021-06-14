Перед матчем Украина - Нидерланды в Амстердаме на поле развернули огромную украинскую футболку с изображением Крыма

Сборная Украины играла в гостевом комплекте формы.

Сборная Украины в своем стартовом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам - 2:3.

Перед началом игры - во время традиционной церемонии выхода футболистов на поле и исполнения национальных гимнов - были растянуты гигантские полотнища в виде футболок сборных.

На копию футболки украинской команды, как и в настоящую форму, было нанесено изображение страны с Крымом.

CRIMEA IS UKRAINE ?????? pic.twitter.com/V0IynBpBg6

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 13, 2021

В УЕФА ранее признали, что сначала приняли форму со всеми ее элементами. Однако после поданного протеста со стороны РФС в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" "политическое по своей природе, имеет историческое и милитаристское значение".

УЕФА потребовал исключить с формы второй слоган.

В то же время изображение на форме карты Украины с Крымом, наоборот, правил не нарушает, отметили в УЕФА.

В следующем матче 17 июня Украина в Бухаресте сыграет с еще одной неудачницей Евро-2020 Северной Македонией.

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