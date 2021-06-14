Перед матчем Украина - Нидерланды в Амстердаме на поле развернули огромную украинскую футболку с изображением Крыма

В УЕФА ранее признали, что сначала приняли форму со всеми ее элементами. Однако после поданного протеста со стороны РФС в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" "политическое по своей природе, имеет историческое и милитаристское значение".
УЕФА потребовал исключить с формы второй слоган.
В то же время изображение на форме карты Украины с Крымом, наоборот, правил не нарушает, отметили в УЕФА.
В следующем матче 17 июня Украина в Бухаресте сыграет с еще одной неудачницей Евро-2020 Северной Македонией.