Перед матчем Украина - Нидерланды в Амстердаме на поле развернули огромную украинскую футболку с изображением Крыма

Сборная Украины в своем стартовом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам - 2:3.

Перед началом игры - во время традиционной церемонии выхода футболистов на поле и исполнения национальных гимнов - были растянуты гигантские полотнища в виде футболок сборных.

На копию футболки украинской команды, как и в настоящую форму, было нанесено изображение страны с Крымом.

CRIMEA IS UKRAINE ?????? pic.twitter.com/V0IynBpBg6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 13, 2021

В УЕФА ранее признали, что сначала приняли форму со всеми ее элементами. Однако после поданного протеста со стороны РФС в организации пришли к выводу, что сочетание лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" "политическое по своей природе, имеет историческое и милитаристское значение".

УЕФА потребовал исключить с формы второй слоган.

В то же время изображение на форме карты Украины с Крымом, наоборот, правил не нарушает, отметили в УЕФА .

В следующем матче 17 июня Украина в Бухаресте сыграет с еще одной неудачницей Евро-2020 Северной Македонией.