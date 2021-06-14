Соглашение о бое Джошуа - Усик находится на согласовании у украинской стороны, - Хирн

Британский промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с переговорами по организации боя его клиента с украинским украинским боксером Александром Усиком (15-0, 12 КО).

Глава компании Matchroom Boxing отметил, что соглашение на бой было направлено промоутеру украинца.

"Мы отправили соглашение Александру Красюку в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментария.

Мы не ожидаем много комментариев, так как большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе", - заявил Хирн в комментарии iFL TV.