На турнире ММА был установлен рекорд самого быстрого нокаута в истории промоушена в легком весе
Бой длился всего 7 секунд.
На турнире UFC 263 в американском Глендейле (штат Аризона) в главном событии Исраэль Адесанья (21-1) провел реванш с Марвином Веттори (17-5-1) и в третий раз защитил титул чемпиона в среднем весе.
Кроме главного ивента вечера, фанатов поразил новичок UFC американец Теренс МакКинни, который в раннем предыдущем карде встречался с Мэттом Фреволе.
Поединок длился всего 7 секунд.
МакКинни провел два точных, мощных прямых удара в голову соперника. Фревола упал на настил, а МакКинни бросился его добивать, и рефери остановил поединок.
Таким образом, МакКинни установил рекорд самого быстрого нокаута в истории дивизиона.
— FIGHTMAG (@fightmag)
#UFC263results: Terrance McKinney KO's Matt Frevola in 7 seconds to make successful Octagon debut
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https://t.co/ZJ3z0m7akJ pic.twitter.com/qLWlXZO14v June 13, 2021