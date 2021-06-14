На турнире ММА был установлен рекорд самого быстрого нокаута в истории промоушена в легком весе

На турнире UFC 263 в американском Глендейле (штат Аризона) в главном событии Исраэль Адесанья (21-1) провел реванш с Марвином Веттори (17-5-1) и в третий раз защитил титул чемпиона в среднем весе.

Кроме главного ивента вечера, фанатов поразил новичок UFC американец Теренс МакКинни, который в раннем предыдущем карде встречался с Мэттом Фреволе.

Поединок длился всего 7 секунд.

МакКинни провел два точных, мощных прямых удара в голову соперника. Фревола упал на настил, а МакКинни бросился его добивать, и рефери остановил поединок.

Таким образом, МакКинни установил рекорд самого быстрого нокаута в истории дивизиона.