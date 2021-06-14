В матче Евро-2020 футболист получил двойной перелом глазницы

Бельгиец Тимоти Кастань выбыл до конца турнира.

Тимоти Кастань
Фото: Twitter
Тимоти Кастань

На Евро-2020 в матче Бельгия - РоSSия (3:0) двойной перелом глазницы получил защитник бельгийской команды Тимоти Кастань.

Игрок английского "Лестера" неудачно столкнулся в единоборстве с Далером Кузяевым.

В итоге Тимоти не сыграет в матчах чемпионата Европы.

"Плохие новости. Печально видеть, что Тимоти больше не сыграет на турнире. У него двойной перелом, поэтому ему необходимо лечиться", - цитирует главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса Sky Sports.

Во втором туре группы В Бельгия встретится с Данией 17 июня.

Напомним, датчане свой первый матч на Евро проиграли финнам - 0:1.

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