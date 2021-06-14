Украина минимально уступила Нидерландам в стартовом поединке Евро-2020

В стартовом поединке на Чемпионате Европы 2020 сборная Украины встречалась с Нидерландами. Матч, который прошел в Амстердаме вечером в воскресенье 13 июня, завершился со счетом 3:2.

Первый тайм встречи завершился со счетом 0:0, хотя сборная Нидерландов имела преимущество. Кроме того, украинцев спасал голкипер Георгий Бущан.

Счет открыл на 52-й минуте Жоржиньо Вейналдум, на 59-й голландцы забили еще раз.

"Все перевернулось буквально за четыре минуты: Ярмоленко замечательным дальним выстрелом в девятку отыграл один мяч, а Яремчук ударом головой замкнул подачу со стандарта. К сожалению, удержать ничью не удалось: банальная подача с левого края, а также успешная игра Думфриса "на втором этаже" приносит Нидерландам победу", - отмечает профильное издание ua-football.com.

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Вейналдум 52, Вегхорст 59, Думфрис 85 - Ярмоленко 76, Яремчук 80

Напомним, что на групповом этапе украинскую команду ждет еще два матча. 17 июня наша команда сыграет с Северной Македонией, а 21 числа - с Австрией.

В плей-офф из группы выходят две первые сборные. Также шесть команд из восьми, которые финишируют в своих квартетах третьими, продолжат борьбу в турнире.