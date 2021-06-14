Украина минимально уступила Нидерландам в стартовом поединке Евро-2020

Матч прошел в Амстердаме.

Украина минимально уступила Нидерландам в стартовом поединке Евро-2020
Фото: twitter.com/Squawka

В стартовом поединке на Чемпионате Европы 2020 сборная Украины встречалась с Нидерландами. Матч, который прошел в Амстердаме вечером в воскресенье 13 июня, завершился со счетом 3:2.

Первый тайм встречи завершился со счетом 0:0, хотя сборная Нидерландов имела преимущество. Кроме того, украинцев спасал голкипер Георгий Бущан.

Счет открыл на 52-й минуте Жоржиньо Вейналдум, на 59-й голландцы забили еще раз.

"Все перевернулось буквально за четыре минуты: Ярмоленко замечательным дальним выстрелом в девятку отыграл один мяч, а Яремчук ударом головой замкнул подачу со стандарта. К сожалению, удержать ничью не удалось: банальная подача с левого края, а также успешная игра Думфриса "на втором этаже" приносит Нидерландам победу", - отмечает профильное издание ua-football.com.

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Вейналдум 52, Вегхорст 59, Думфрис 85 - Ярмоленко 76, Яремчук 80

Напомним, что на групповом этапе украинскую команду ждет еще два матча. 17 июня наша команда сыграет с Северной Македонией, а 21 числа - с Австрией.

В плей-офф из группы выходят две первые сборные. Также шесть команд из восьми, которые финишируют в своих квартетах третьими, продолжат борьбу в турнире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020. Футбол
Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. ФутболВслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". ФутболУЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". Футбол
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
Блок рекламы


Похожие новости
В матче Евро-2020 футболист получил двойной перелом глазницыВ матче Евро-2020 футболист получил двойной перелом глазницы
Украина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдоУкраина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдо
Бельгия разгромила РоSSию в стартовом матче Евро-2020Бельгия разгромила РоSSию в стартовом матче Евро-2020
Евро-2020: букмекеры оценили шансы Украины в поединке с Нидерландами. ФутболЕвро-2020: букмекеры оценили шансы Украины в поединке с Нидерландами. Футбол
Медики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. ФутболМедики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. Футбол
Битва Nike и Adidas на Евро-2020: 9-8 в пользу американцев. ФутболБитва Nike и Adidas на Евро-2020: 9-8 в пользу американцев. Футбол
Украина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташеУкраина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташе
Украина завоевала две медали на этапе Бриллиантовой лигиУкраина завоевала две медали на этапе Бриллиантовой лиги
Сегодня стартует Евро-2020: сборная Украины будет выезжать на свои матчи из 4-звездочной гостиницы "Каро"Сегодня стартует Евро-2020: сборная Украины будет выезжать на свои матчи из 4-звездочной гостиницы "Каро"
В РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. ФутболВ РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости