Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре
"Поддерживаем, болеем, держим сегодня кулаки за нашу сборную!".
Городской голова Киева Виталий Кличко призвал украинцев поддержать сборную по футболу в сегодняшней игре.
"Друзья! Поддерживаем, болеем, держим сегодня кулаки за нашу сборную! Слава Украине! Героям слава!", - призвал мэр украинской столицы в видеообращении.
Напомним, поединок Украина - Голландия начнется в воскресенье в 22.00 по киевскому времени. Матч покажут телеканалы «Футбол-1" и "Украина".
Отметим, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине". Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины по футболу завершились "победным компромиссом".