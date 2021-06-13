Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре

"Поддерживаем, болеем, держим сегодня кулаки за нашу сборную!".

Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре

Городской голова Киева Виталий Кличко призвал украинцев поддержать сборную по футболу в сегодняшней игре.

"Друзья! Поддерживаем, болеем, держим сегодня кулаки за нашу сборную! Слава Украине! Героям слава!", - призвал мэр украинской столицы в видеообращении.

Напомним, поединок Украина - Голландия начнется в воскресенье в 22.00 по киевскому времени. Матч покажут телеканалы «Футбол-1" и "Украина".

Отметим, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине". Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины по футболу завершились "победным компромиссом".

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