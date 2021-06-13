Бельгия разгромила РоSSию в стартовом матче Евро-2020

Фото: ЕРА/UPG

Сборная Бельгии разгромила РоSSию в стартовом матче Евро-2020 в группе В со счетом 3:00.

Об этом пишет Украинская правда.

Матч прошел в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.

На десятой минуте счет в игре был открыт. Лукаку после ошибки защиты россиян пробил в угол ворот метров с десяти - 1: 0. В следующие 20 минут бельгийцы имели еще несколько возможностей увеличить счет. Удар Эдена Азара принял вратарь сборной РоSSии, а Феррейра Карраско пробил выше ворот из выгодной позиции.

У РоSSии в первом тайме был только один удар в створ ворот. После стандарта Фернандес пробил прямо в руки Тибо Куртуа.

Фото: ЕРА/UPG

На 34-й минуте Бельгия забивает второй гол. На добивание своевременно сыграл Тома Менье. Заключительную 45-минутку Бельгия сыграла по счету и не дала своему сопернику хотя бы шанс на гол. На 88-й минуте бельгийцы довели счет до разгромного. Лукаку выбежал один на один с вратарем россиян и пробил филигранно - 3: 0.

В другом матче группы В сборная Финляндии победила команду Дании с минимальным счетом. Еще в одной игре дня Уэльс и Швейцария в группе А сыграли в результативную ничью 1: 1.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, Евро-2020 стартовал в пятницу, 11 июня, поединком Италия - Турция на римском "Стадио Олимпико".

В субботу, 12 июня, медики на поле реанимировали игрока сборной Дании Кристина Эриксена, который потерял сознание во время матча в рамках соревнования.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет в воскресенье, 13 июня. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Нидерландов. Поединок стартует в 22:00.