Генеральный директор "Интера": Эриксен не болел ковидом и не был вакцинирован. Футбол

Состояние футболиста стабильное, он до сих пор в больнице.

Состояние игрока футбольной сборной датчан Кристиана Эриксена, которого вчера реанимировали на поле во время матча Евро-2020, стабильное. По состоянию на воскресенье, 13 июня, он до сих пор в больнице.

Об этом сообщили в Датском футбольном союзе.

"Сегодня утром мы имели возможность поговорить с Кристианом Эриксоном, который передал привет своим товарищам по команде. Его состояние стабильное, и он продолжает находиться в больнице для дальнейшего анализа", - говорится в сообщении в Твиттере.

Команда и состав национальной сборной получили необходимую психологическую помощь после вчерашнего инцидента, и будут в дальнейшем находиться под пристальным контролем специалистов.

"Мы хотели бы поблагодарить всех за искренние пожелания Кристиану Эриксену от фанатов, игроков, королевских семей Дании и Англии, международных ассоциаций, клубов", - добавили футболисты.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 13, 2021

Генеральный директор миланского "Интера", где выступает Эриксен, Джузеппе Маротта заявил, что футболист не болел ковидом и, соответственно, не был вакцинирован.

"Эриксен не болел COVID-19 и не проходил вакцинацию. Всем идиотам, которые говорят о возможном влиянии вакцины на то, что случилось, рекомендую закрыть рты", - передает слова футбольного функционера журналист Евроспорта Сиавош Фаллаха.

Inter CEO Marotta: "Eriksen hasn't had COVID and he hasn't been vaccinated" all the idiots talking about this being an effect of the vaccine can shut up — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) June 12, 2021

Напомним, в матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборной Дании против команды Финляндии потерял сознание полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

Матч был прерван из-за "чрезвычайной медицинской ситуации". Его возобновили через несколько часов, в результате победила Финляндия со счетом 1: 0.