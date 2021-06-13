Евро-2020: букмекеры оценили шансы Украины в поединке с Нидерландами. Футбол

Фаворитами матча Нидерланды-Украина, который состоится в воскресенье, 13 июня, на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, являются хозяева поля.

Так считают аналитики букмекерских контор, пишет Укринформ.

Компания Parimatch победу Нидерландов оценивает коэффициентом 1,68, ничью - 3,70, выигрыш Украины - 6,10.

За всю историю команды встречались между собой лишь в двух в товарищеских поединках. В 2008 году футболисты Нидерландов победили в Роттердаме - 3: 0, а в 2010-м была зафиксирована ничья в Донецке - 1: 1. В составе украинцев голом отметился Александр Алиев.

Напомним, поединок Украина - Голландия начнется в воскресенье в 22.00 по киевскому времени. Матч покажут телеканалы «Футбол 1" и "Украина".

Отметим, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине". Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.