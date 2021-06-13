Медики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. Футбол

Игра была остановлена. Матч должны возобновить в 21:30 по Киеву.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборной Дании против команды Финляндии потерял сознание полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

В концовке первого тайма футболист без контакта с другим игроком повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи, сообщает ua-football.com.

Фото: twitter.com/Siavoush

Медики 10 минут пытались привести полузащитника в себя, сделали массаж сердца хавбеку, после чего медицинский персонал растянул ширму и в окружении футболистов Дании забрал Эриксена со стадиона. Матч был приостановлен из-за неотложной медицинской помощи.

Stay strong Denmark and Denmark fans . Though and prayers with Eriksen#DENFIN #Eriksen #EURO2020 pic.twitter.com/SYVr0CI17y

— Ajijur Rahman ?? (@AjijurR84590395) June 12, 2021

Как сообщила УЕФА, матч был прерван из-за "чрезвычайной медицинской ситуации". Отмечается, что Эриксен находится в больнице, его состояние стабилизировалось.

По информации Датского футбольного союза, футболист пришел в сознание и готовится к дополнительному обследованию врачами.

Матч между сборными Дании и Финляндии должны возобновить в 21:30 по Киеву.

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