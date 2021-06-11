Павелко сообщил о "победном компромиссе" в переговорах с УЕФА относительно формы сборной Украины. Футбол

"Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что переговоры с УЕФА о новом дизайне формы национальной сборной Украины по футболу завершились "победным компромиссом".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Они (переговоры, - ред.) были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик ... Футбол - игра миллионов, которая объединяет и вдохновляет. А каждая команда мира имеет гарантированное право популяризировать официальные футбольные символы своей страны. Итоги переговоров следующие. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", изображение карты Украины с ее неделимыми границами - Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне", - отметил Павелко.

Он отметил, что украинская сторона доказала, что "Слава Украине!", "Героям Слава!", большой герб сборной на карте Украины - это официальные футбольные символы нашей страны. По словам Павелко, в УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

Кроме того, представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках еще в декабре прошлого года.

"Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Вместо этого приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро 2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса! На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент. Это - утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят", - пояснил Павелко.

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердила новую форму сборной Украины на Євро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине". Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический слоган.

10 июня Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры по этому вопросу.