"Металлист 1925" стал первым клубом УПЛ, кто добавит на форму слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Футбол

В знак солидарности с УАФ.

"Металлист 1925", который уже гарантировал себе путевку на следующий сезон в Украинскую премьер-лигу, принял решение поддержать национальную сборную Украины перед Евро-2020.

В знак солидарности с Украинской ассоциацией футбола игроки харьковского клуба на заключительный матч Первой лиги против "ВПК-Агро" выйдут в футболках с надписями "Слава Украине" и "Героям слава", а также одним из государственных символов - гербом Украины, сообщает пресс-служба "Металлиста 1925".

Ранее сообщалось, что УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган "Героям слава".