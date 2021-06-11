Волейболистку сборной Сербии дисквалифицировали за расистский жест, показанный в матче против азиатской команды таиландок

Санья Джурджевич неуважительно отнеслась к соперницам.

Санья Джурджевич
Фото: скриншот
Санья Джурджевич

В матче женской волейбольной Лиги наций Сербия - Таиланд (3:0) после одного из розыгрышей сербская волейболистка Санья Джурджевич показала напарнице узкие глаза соперниц.

Этот жест не остался без внимания Международной федерацией волейбола, которая приняла решение наказать 23-летнюю Джурджевич двумя матчами дисквалификации.

Кроме того, Федерация волейбола Сербии оштрафована на 22 тысячи долларов.

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