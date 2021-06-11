Битва Nike и Adidas на Евро-2020: 9-8 в пользу американцев. Футбол

Украина - единственная, кто выбрал Joma.

Битва Nike и Adidas на Евро-2020: 9-8 в пользу американцев

Международные спортивные форумы являются отличным рекламным полигоном для транснациональных корпораций, которые занимаются производством товаров ширпотреба.

Не стал исключением и Евро-2020.

Основная битва на футбольном первенстве развернулась между Nike и Adidas, которые отхватили львиную долю спонсорских контрактов с национальными ассоциациями.

При этом Nike в этой своеобразной битве минимально побеждает - американский товаропроизводитель подготовил экипировку для 9 сборных, тогда как Adidas - для восьми.

Еще четыре сборные будут одеты в форму еще одного немецкого концерна - Puma.

Сборная Украины стала единственной, которая воспользовалась услугами компании Joma. При этом контракт испанской фирмы с УАФ один из самых бюджетных - по данным Theathletic.com стоимость контракта составила всего 1,3 млн фунтов.

Единственного клиента имеет и датский производитель Hummel - не трудно догадаться, что этим клиентом является сборная Дании.

Добавим, что Северная Македония выбрала фирму Jako.

Отметим, что топовые сборные (за исключением Италии) подписали контракты или с Adidas (Германия, Испания и Бельгия), либо с Nike, включая действующих чемпионов мира французов и действующих чемпионов Европы португальцев, а кроме того англичан и голландцев.

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