Украина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташе

Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал о ситуации с новой формой сборной Украины, которая возмутила РоSSию из-за нанесения на экипировку контура границ Украины с Крымским полуостровом и лозунгами "Слава Украине!" - "Героям слава!".

"Эта форма была утверждена УЕФА , и сейчас президент УАФ в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА . И, да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", - цитирует Гливинского xsport.ua.

Свой первый матч на Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет против Нидерландов 13 июня.