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2021-06-11
Украина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташе
Первый матч уже послезавтра.
Олександр Гливинський
Фото: tochka.net
Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал о ситуации с новой формой сборной Украины, которая возмутила РоSSию из-за нанесения на экипировку контура границ Украины с Крымским полуостровом и лозунгами "Слава Украине!" - "Героям слава!".
"Эта форма была утверждена УЕФА, и сейчас президент УАФ в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И, да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", - цитирует Гливинского xsport.ua.
Свой первый матч на Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет против Нидерландов 13 июня.