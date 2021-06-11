Украина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташе

Первый матч уже послезавтра.

Украина не собирается отказываться от новой формы на Евро-2020, - пресс-аташе
Олександр Гливинський
Фото: tochka.net

Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал о ситуации с новой формой сборной Украины, которая возмутила РоSSию из-за нанесения на экипировку контура границ Украины с Крымским полуостровом и лозунгами "Слава Украине!" - "Героям слава!".

"Эта форма была утверждена УЕФА, и сейчас президент УАФ в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И, да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", - цитирует Гливинского xsport.ua.

Свой первый матч на Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет против Нидерландов 13 июня.

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