Европарламент призывает исключить Беларусь из международных спортивных соревнований

Евродепутаты выступили за новый пакет санкций против наших соседей.

Европарламент призывает исключить Беларусь из международных спортивных соревнований
Фото: Baltnews

Европарламент в резолюции призывает совет Европейского союза исключить Беларусь из международных спортивных соревнований, сообщает dw.com.

Так евродепутаты дополнительно отреагировали на ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Евродепутаты выступили за новый пакет санкций против Беларуси, который, в частности, предусматривает исключение страны из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет, и прекращение участия национальных команд страны в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские игры в Токио, а также любые международные клубные турниры и мероприятия.

Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

Ранее Беларусь уже потеряла чемпионаты мира по хоккею, пятиборью, командный чемпионат Европы по настольному теннису, а также 8-й этап биатлонного Кубка мира.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

На борту рейса находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, его задержали.

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