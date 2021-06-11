Украина завоевала две медали на этапе Бриллиантовой лиги

В столице итальянского региона Тоскана Флоренции прошел очередной этап Бриллиантовой лиги.

Почти с пустыми руками оставляет культурную столицу Италии легкоатлетическая сборная Украины. В активе нашей команды - две медали.

Анна Рыжикова с личным рекордом (54,19 секунды) завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами. Уроженка Днепра уступила только Фемке Бол из Нидерландов.

Вторую медаль Украина выиграла в секторе для прыжков в длину. Марина Бех-Романчук с личным лучшим результатом в сезоне стала бронзовым призером (6,79 метра).

Украинка уступила сербке Иване Шпанович и немке Маланке Михамбо.

Еще один украинец Андрей Проценко остановился в шаге от медали. При этом наш высотник также с лучшим для себя результатом в сезоне (2,30 метра) занял четвёртое место.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 1 июля в Осло.