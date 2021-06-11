Павелко предложил узаконить лозунг "Героям слава!" как официальный футбольный символ Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не согласен с решением УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!".

Функционер призвал узаконить лозунг как официальный футбольный символ страны.

Павелко считает, что украинская футбольная общественность уже давно признает фразы "Слава Украине!" и "Героям слава!" законными символами нашей страны, и их необходимо защитить юридически.

Для этого глава УАФ созывает срочное онлайн-заседание исполкома УАФ.

"Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщиками и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, олицетворяющую глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!".

Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине!" и "Героям Слава!";

об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, признанных ООН , с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Спасибо всем нашим болельщикам за бурную поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Благодарю вас за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую искреннюю реакцию на сегодняшние события.

На самом деле пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность.

И, при любых обстоятельствах, лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику.

Это увидел и почувствовал весь мир!

Слава Украине!

ГЕРОЯМ СЛАВА!" - написал Павелко в своем Facebook.