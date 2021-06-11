Сегодня стартует Евро-2020: сборная Украины будет выезжать на свои матчи из 4-звездочной гостиницы "Каро"

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Сегодня в 22-00 поединком Италия - Турция на римском "Стадио Олимпико" стартует Евро-2020.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет в воскресенье, 13 июня. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Нидерландов.

А пока "желто-синие" заканчивают подготовку к этому поединку, выбрав для дислокации на время турнира 4-звездочный отель "Каро", что в 5 километрах от аэропорта Бэняса и в 15 минутах езды от центра румынской столицы на берегу озера Тэй.

Из 190 номеров комплекса за нашей командой зарезервировано около 70 (два этажа в одном из блоков) с отдельным входом, отдельным залом ресторана и залом для теоретических занятий.

В распоряжении украинской делегации будет 25-метровый бассейн с шестью дорожками, массажный кабинет, комната для экипировки, тренажерный зал и большая зеленая территория.