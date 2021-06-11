Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме сборной Украины. Футбол

"Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"

Фото: https://www.facebook.com/usdos.ukraine

Сотрудники американского посольства в Киеве сделали совместное фото в форме сборной Украины по футболу.

Соответствующее фото обнародовано в Twitter посольства США в Украине.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!" - сказано в сообщении посольства США .

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердила новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Форма украинской сборной вызвала острую реакцию со стороны роSSийских чиновников.