Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме сборной Украины. Футбол

"Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"

Фото: https://www.facebook.com/usdos.ukraine

Сотрудники американского посольства в Киеве сделали совместное фото в форме сборной Украины по футболу.

Соответствующее фото обнародовано в Twitter посольства США в Украине.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!" - сказано в сообщении посольства США.

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердила новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Форма украинской сборной вызвала острую реакцию со стороны роSSийских чиновников.

Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.

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