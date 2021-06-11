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2021-06-11
Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме сборной Украины. Футбол
"Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"
Фото: https://www.facebook.com/usdos.ukraine
Сотрудники американского посольства в Киеве сделали совместное фото в форме сборной Украины по футболу.
Соответствующее фото обнародовано в Twitter посольства США в Украине.
"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!" - сказано в сообщении посольства США.
Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердила новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Форма украинской сборной вызвала острую реакцию со стороны роSSийских чиновников.
Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.