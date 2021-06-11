Павелко вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

"Слоган футбольный, и именно поэтому был утвержден УЕФА".

Павелко вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по решению о внесении корректировки в форму сборной Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА о новых решениях, принятых относительно формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и со слоганом "Героям слава!". Этот слоган уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный, и именно поэтому был утвержден УЕФА", - написал Павелко.

Он отметил, что УАФ "всегда уважала международные спортивные принципы и придерживалась правил, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы".

"Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!" - подытожил Павелко.

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и слоганом "Слава Украине".

Позже стало известно, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму и убрать "политический" слоган.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. ФутболВслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". ФутболУЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". Футбол
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"
В РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. ФутболВ РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. Футбол
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". ФутболУЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава". Футбол
Суд победил: УЕФА приостановил дело в отношении участников СуперлигиСуд победил: УЕФА приостановил дело в отношении участников Суперлиги
Во Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингуВо Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу
Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. ФутболВслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол
Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020. ФутболШевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020. Футбол
МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в ТокиоМОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио
На какой стадии Евро-2020 могут встретиться сборные Украины и РоSSии. ФутболНа какой стадии Евро-2020 могут встретиться сборные Украины и РоSSии. Футбол
Паралимпийская сборная Украины с 39 медалями заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетикеПаралимпийская сборная Украины с 39 медалями заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике
Последние новости
Подгружаем последние новости