Павелко вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

"Слоган футбольный, и именно поэтому был утвержден УЕФА".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по решению о внесении корректировки в форму сборной Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА о новых решениях, принятых относительно формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА . В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и со слоганом "Героям слава!". Этот слоган уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный, и именно поэтому был утвержден УЕФА ", - написал Павелко.

Он отметил, что УАФ "всегда уважала международные спортивные принципы и придерживалась правил, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы".

"Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!" - подытожил Павелко.

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и слоганом "Слава Украине".