На Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часа

Закон есть закон.

На Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часа
Фото: EP/AUPG

Накануне стали известны полуфиналисты "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде.

Последним участником 1/2 финала стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, обыгравший Маттео Берреттини.

Отметим, что из-за длительного матча другой четвертьфинальной пары Рафаэль Надаль - Диего Шварцман (6:3, 4:6, 6:4, 6:0), матч серба и итальянца стартовал поздно вечером и не смог уложиться до 24-00.

Организаторам при счете 2-1 по сетам и 3:2 в четвертой партии в пользу Джоковича пришлось матч прервать, чтобы зрители покинули трибуны. В Париже продолжает действовать комендантский час, начинающийся с полуночи.

Игроки временно покинули корт. А после того, как все зрители покинули трибуны, игра была возобновлена.

Новак довел четвертый сет до победы и теперь встретится в полуфинале с Надалем.

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