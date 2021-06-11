УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"

Консультации с организацией продолжаются.

УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"
Фото: УАФ

УЕФА ответил на запрос Tribuna.com о том, почему обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава".

Сочетание слоганов "Слава Украине" и "Героям слава" считается политическим, с историческим и милитаристским значением, говорится в ответе организации.

"После высказанной обеспокоенности со стороны РоSSийского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию относительно элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины (карта Украины - LB.ua). В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.

По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке", - сообщили в УЕФА.

"УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может быть на футболке сборной Украины", - говорится в заявлении.

"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а потом утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет историческое и милитаристское значение.

Поэтому слоган следует удалить, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - заключил УЕФА.

Добавим, что президент УАФ Андрей Павелко вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по поводу формы сборной Украины по футболу.

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