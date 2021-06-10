В РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал новую форму сборной Украины после запроса РоSSийского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

С таким решением категорически не согласен почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, раскритиковавший такое решение УЕФА .

"Категорически не согласен с решением УЕФА ! Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе - это минимальная уступка, на которую пошел УЕФА , и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти" , - заявил бывший функционер в интервью championat.com.