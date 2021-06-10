В РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020. Футбол

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава".

В РФС раскритиковали решение УЕФА по поводу новой формы сборной Украины на Евро-2020
В'ячеслав Колосков
Фото: championat.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал новую форму сборной Украины после запроса РоSSийского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

С таким решением категорически не согласен почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, раскритиковавший такое решение УЕФА.

"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе - это минимальная уступка, на которую пошел УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти" , - заявил бывший функционер в интервью championat.com.

"При чем тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики, и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной", - убежден Колосков.

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