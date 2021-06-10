Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал новую форму сборной Украины после запроса РоSSийского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

По сообщению Football.ua, решение УЕФА подтвердили в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

При этом отмечено, что надпись "Слава Украине" останется на форме, поскольку в УЕФА не увидели в нем политического подтекста. А вот слоган "Героям слава" нужно убрать, потому что в сочетании с первой надписью он содержит очевидный политический смысл.

Также подтверждено, что карту Украины с Крымским полуостровом на экипировке в организации считают приемлемой, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны.

Напомним, что в РоSSии могут посадить в тюрьму сроком на 5 лет за ношение новой формы сборной Украины.