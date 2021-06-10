Джокович и Надаль встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос"

На парижских кортах завершилась стадия 1/4 финала.

Джокович и Надаль встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос"
Фото: Roland Garros

Накануне на Roland Garros определился последний дуэт участников 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

13-кратный и действующий чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль (№3 АТР) в четвертьфинале обыграл Диего Шварцмана (№10 АТР) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Некоторым утешением для аргентинского теннисиста является тот факт, что он прервал серию Надаля из 36 выигранных сетов на Roland Garros подряд.

Последним полуфиналистом Открытого чемпионата Франции стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович.

Серб не без борьбы сумел пройти итальянца Маттео Берреттини (№9 ATP) - 6:2, 6:2, 6:7 (5-7), 7:5.

Таким образом, на парижских кортах определились все пары полуфиналистов.

Джокович сразится с Надалем. Другой финалист турнира определится в противостоянии немца Александра Зверева (№6 ATP) и грека Стефаноса Циципаса (№5 АТР).

Поединки состоятся завтра.

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