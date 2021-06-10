Суд победил: УЕФА приостановил дело в отношении участников Суперлиги
"Реал", "Барселона" и "Ювентус" могут избежать наказания.
УЕФА объявил о приостановлении производства по делу против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые были инициаторами проекта европейской Суперлиги, но до сих пор не отказались от участия в новом турнире.
"УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимым апелляционным органом УЕФА решение о временном приостановлении дисциплинарного производства, возбужденного против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги", - говорится в сообщении официального сайта УЕФА.
"Рассмотрение приостановлено до дальнейшего уведомления", - уточняется в заявлении.
Напомним, дело против клубов было открыто 25 мая.
В ответ три гранда подали иск в суд Евросоюза на возможные неправомерные действия УЕФА и ФИФА в отношении участников нового турнира.