Во Львове погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Ирине Квас было 17 лет.

Во вторник, 8 июня, из окна 7-го этажа общежития колледжа "Львовской политехники" выпала 17-летняя Ирина Квас, чемпионка Украины по пауэрлифтингу, сообщает Zaxid.net.

Фото: Facebook

В результате падения девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Сообщают, что перед инцидентом 17-летняя спортсменка закрылась в комнате изнутри. Правоохранительные органы расследуют событие по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Ирина училась на втором курсе "Львовской политехники" по специальности "Правоведение".

Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В 2019-м она завоевала "золото" чемпионата страны. Девушка присела со штангой 125 кг, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.

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