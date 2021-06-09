Флойд Мейвезер получил фантастический гонорар за бой с блогером, - Mirror

Полсотни миллионов долларов на дороге не валяются.

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

Поединок продлился все 8 раундов, однако не определил победителя, поскольку был выставочным, следовательно, выиграть можно было только нокаутом.

После поединка многие подвергли критике решение профессионального боксера такого уровня провести спарринг с любителем.

Однако британский таблоид Mirror подсчитал гонорары Мейвезера и Пола. И многое стало понятным.

По данным издания, Мейвезер заработал 56,5 млн долларов. Из них 10 млн - гарантированный гонорар, 16,5 млн - доход от продажи платных трансляций, а 30 млн боксер заработал благодаря спонсорам.

Пол заработал 10,25 млн долл.: 250 тысяч - фиксированный гонорар и 10 млн из его 10-процентной доли за продажу трансляций.