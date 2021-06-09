Флойд Мейвезер получил фантастический гонорар за бой с блогером, - Mirror

Полсотни миллионов долларов на дороге не валяются.

Флойд Мейвезер получил фантастический гонорар за бой с блогером, - Mirror
Фото: скриншот

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

Поединок продлился все 8 раундов, однако не определил победителя, поскольку был выставочным, следовательно, выиграть можно было только нокаутом.

После поединка многие подвергли критике решение профессионального боксера такого уровня провести спарринг с любителем.

Однако британский таблоид Mirror подсчитал гонорары Мейвезера и Пола. И многое стало понятным.

По данным издания, Мейвезер заработал 56,5 млн долларов. Из них 10 млн - гарантированный гонорар, 16,5 млн - доход от продажи платных трансляций, а 30 млн боксер заработал благодаря спонсорам.

Пол заработал 10,25 млн долл.: 250 тысяч - фиксированный гонорар и 10 млн из его 10-процентной доли за продажу трансляций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
В беге на 10 000 метров побит мировой рекорд
Сборная Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Промоутер Усика привел цифры предварительного распределения гонораров от боя с ДжошуаПромоутер Усика привел цифры предварительного распределения гонораров от боя с Джошуа
Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалейСборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей
ESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бойESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бой
В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млнВ первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млн
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
Через 5 лет Ибрагимович снова получил вызов в сборную Швеции - Sky Sport Italia. ФутболЧерез 5 лет Ибрагимович снова получил вызов в сборную Швеции - Sky Sport Italia. Футбол
Наставник «Львова» Шумский получил в матче УПЛ желтую карточку за требование к арбитру говорить с ним по-украински. ФутболНаставник «Львова» Шумский получил в матче УПЛ желтую карточку за требование к арбитру говорить с ним по-украински. Футбол
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257
Стали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубкахСтали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубках
Последние новости
Подгружаем последние новости