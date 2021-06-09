Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего 2 дня

Только 2 дня продержался мировой рекорд на дистанции 10 000 метров, установленный в Хенгело нидерландской легкоатлеткой эфиопского происхождения Сифан Хассан, - 29:06.82.

На той же спортивной арене эфиопская бегунья Летесенбет Гидей показала результат 29:01.03.

Напомним, 23-летняя Гидей - серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на эту дистанцию. Тогда в финале в Дохе эфиопская спортсменка уступила теперь уже экс-рекордсменке Хассан.

Кроме того, Гидей - 5-кратная чемпионка мира по кроссу.