Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего 2 дня

Бегуньи облюбовали дистанцию в 10 км.

Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего 2 дня
Летесенбет Гідей
Фото: World Athletics

Только 2 дня продержался мировой рекорд на дистанции 10 000 метров, установленный в Хенгело нидерландской легкоатлеткой эфиопского происхождения Сифан Хассан, - 29:06.82.

На той же спортивной арене эфиопская бегунья Летесенбет Гидей показала результат 29:01.03.

Напомним, 23-летняя Гидей - серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на эту дистанцию. Тогда в финале в Дохе эфиопская спортсменка уступила теперь уже экс-рекордсменке Хассан.

Кроме того, Гидей - 5-кратная чемпионка мира по кроссу.

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