Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне Евро-2020 высказался о соперниках и обозначил задачи команды на континентальном первенстве.

"Наша главная задача - выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит - сборная Нидерландов. Австрия - это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата", - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА .

"Северная Македония - тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи Чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (2:1- в квалификации ЧМ-2022, - LB.ua). Эту команду ни в коем случае нельзя не принимать во внимание. В ее составе также есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру", - отметил коуч украинской сборной.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Свой стартовый матч украинцы проведут 13 июня в Амстердаме против хозяев.