МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил состав сборной беженцев, которая выступит на летних Олимпийских играх в Токио.

В команду беженцев включены 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта.

На официальной церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на арену вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский гимн.

Состав сборной беженцев:

Плавание - Алаа Масо, Юсра Мардин (Сирия)

Легкая атлетика - Дориан Келетела (Конго), Роуз Натик Ликон, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надал Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все - Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея)

Бадминтон - Арам Махмуд (Сирия)

Бокс - Вессей Саламано (Сирия), Елдрич Родригез (Венесуэла)

Гребля на байдарках и каноэ - Саид Фазлоула (Иран)

Велоспорт - Масом Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия)

Дзюдо - Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все - Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пол Мисенга (Конго), Нигари Шахин (Афганистан)

Каратэ - Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран)

Стрельба - Луна Соломон (Эритрея)

Тхэквондо - Дина Лангеруди, Кими Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан)

Тяжелая атлетика - Сириль Фагат Чатчет (Камерун)

Борьба - Акер Аль Обайд (Ирак).

Официальная церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля, а церемония закрытия Игр - на воскресенье, 8 августа.

Некоторые соревнования пройдут до официальной церемонии открытия.

Олимпиада всего продлится 19 дней.