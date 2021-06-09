МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио

В команду попали спортсмены, представляющие 13 стран.

МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио
Фото: Xinhua/Legion Media

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил состав сборной беженцев, которая выступит на летних Олимпийских играх в Токио.

В команду беженцев включены 29 атлетов из 13 стран. Они представляют 12 видов спорта.

На официальной церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на арену вторыми. Во время официальных представлений команды и церемоний награждения будет использоваться олимпийский гимн.

Состав сборной беженцев:

Плавание - Алаа Масо, Юсра Мардин (Сирия)

Легкая атлетика - Дориан Келетела (Конго), Роуз Натик Ликон, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надал Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все - Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея)

Бадминтон - Арам Махмуд (Сирия)

Бокс - Вессей Саламано (Сирия), Елдрич Родригез (Венесуэла)

Гребля на байдарках и каноэ - Саид Фазлоула (Иран)

Велоспорт - Масом Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия)

Дзюдо - Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все - Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пол Мисенга (Конго), Нигари Шахин (Афганистан)

Каратэ - Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран)

Стрельба - Луна Соломон (Эритрея)

Тхэквондо - Дина Лангеруди, Кими Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан)

Тяжелая атлетика - Сириль Фагат Чатчет (Камерун)

Борьба - Акер Аль Обайд (Ирак).

Официальная церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля, а церемония закрытия Игр - на воскресенье, 8 августа.

Некоторые соревнования пройдут до официальной церемонии открытия.

Олимпиада всего продлится 19 дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
В беге на 10 000 метров побит мировой рекорд
Сборная Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020. ФутболШевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020. Футбол
УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". ФутболУЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол
УАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. ФутболУАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. Футбол
УАФ опубликовала требования к фанам сборной Украины для въезда в Румынию на Евро-2020. ФутболУАФ опубликовала требования к фанам сборной Украины для въезда в Румынию на Евро-2020. Футбол
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. ФутболЧемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. Футбол
"Ювентус" объявил имя нового главного тренера"Ювентус" объявил имя нового главного тренера
Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера БундестимНемецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим
ESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бойESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бой
УЕФА объявил об открытии дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". ФутболУЕФА объявил об открытии дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Футбол
Расходы Mercedes на команду Формулы-1 составили в 2020 году $ 459 млнРасходы Mercedes на команду Формулы-1 составили в 2020 году $ 459 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости