Названы самые высокорослая и низкорослая команды Евро-2020

В пятницу, 11 июня, матчем Италия - Турция на "Стадио Олимпико" в Риме стартует Евро-2020.

Пока никто не знает, какая команда выиграет этот турнир. Однако самая высокорослая, как и самая низкорослая команда уже определены.

Средний рост участников Euro-2020 составляет 183,6 см. При этом в заявках команд значатся 130 гренадеров ростом 190 см и выше, информирует sport.ua.

Самая высокая команда - сборная Дании, чей средний рост составляет 186,6 см. В рядах датчан больше всего "гулливеров" - 9.

Отметим, топ-3 самых высокорослых команд составили исключительно скандинавы.

Сборная Украины расположились в своеобразном хит-параде на 8-й позиции. Средний рост подопечных Андрея Шевченко составляет 184,1 см.

Дания - 186,6 см. Финляндия - 185,8 Швеция - 185,3 Германия - 185,3 РоSSия - 184,7 Австрия - 184,5 Бельгия - 184,3 УКРАИНА - 184,1 Хорватия - 184,0

Самый высокий участник турнира - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, чей рост составляет 199 см, - на 4-м месте. Отметим, у коллеги по амплуа и соотечественника Анатолия Георгия Бущана рост 196 см.

1. Ловре Калинич (Хорватия) - 201 см.

2-3. Тибо Куртуа (Бельгия) и Саша Калайджич (Австрия) - 200

4-5. АНАТОЛИЙ ТРУБИН (УКРАИНА) и Янник Вестергор (Дания) - 199

и Янник Вестергор (Дания) - 199 6-9. Карабаглар Алтай (Турция), Мартен Стекеленбург (Нидерланды), Уэйн Хеннесси (Уэльс) и Деклан Галлахер (Шотландия) - 198

Самая низкорослая команда - сборная Уэльса, средний рост игроков которой едва перевалил за 180 см.

Уэльс - 180,6 Португалия - 181,4 Венгрия - 181,7 Италия - 181,9 Англия - 182,2 Шотландия - 182,3 Турция - 182,8 Франция - 182,9

Самый низкорослый дуэт составляют итальянец Лоренцо Инсинье и шотландец Райан Фрейзер - 163 см.