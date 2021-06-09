Названы самые высокорослая и низкорослая команды Евро-2020
До старта турнира осталось 3 дня.
В пятницу, 11 июня, матчем Италия - Турция на "Стадио Олимпико" в Риме стартует Евро-2020.
Пока никто не знает, какая команда выиграет этот турнир. Однако самая высокорослая, как и самая низкорослая команда уже определены.
Средний рост участников Euro-2020 составляет 183,6 см. При этом в заявках команд значатся 130 гренадеров ростом 190 см и выше, информирует sport.ua.
Самая высокая команда - сборная Дании, чей средний рост составляет 186,6 см. В рядах датчан больше всего "гулливеров" - 9.
Отметим, топ-3 самых высокорослых команд составили исключительно скандинавы.
Сборная Украины расположились в своеобразном хит-параде на 8-й позиции. Средний рост подопечных Андрея Шевченко составляет 184,1 см.
- Дания - 186,6 см.
- Финляндия - 185,8
- Швеция - 185,3
- Германия - 185,3
- РоSSия - 184,7
- Австрия - 184,5
- Бельгия - 184,3
- УКРАИНА - 184,1
- Хорватия - 184,0
Самый высокий участник турнира - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, чей рост составляет 199 см, - на 4-м месте. Отметим, у коллеги по амплуа и соотечественника Анатолия Георгия Бущана рост 196 см.
- 1. Ловре Калинич (Хорватия) - 201 см.
- 2-3. Тибо Куртуа (Бельгия) и Саша Калайджич (Австрия) - 200
- 4-5. АНАТОЛИЙ ТРУБИН (УКРАИНА) и Янник Вестергор (Дания) - 199
- 6-9. Карабаглар Алтай (Турция), Мартен Стекеленбург (Нидерланды), Уэйн Хеннесси (Уэльс) и Деклан Галлахер (Шотландия) - 198
Самая низкорослая команда - сборная Уэльса, средний рост игроков которой едва перевалил за 180 см.
- Уэльс - 180,6
- Португалия - 181,4
- Венгрия - 181,7
- Италия - 181,9
- Англия - 182,2
- Шотландия - 182,3
- Турция - 182,8
- Франция - 182,9
Самый низкорослый дуэт составляют итальянец Лоренцо Инсинье и шотландец Райан Фрейзер - 163 см.
- 1-2. Лоренцо Инсинье и Райан Фрейзер - 163 см.
- 3. Марко Верратти (Италия) - 165
- 4-8. Омюр Абдюлкадир (Турция), Джо Аллен и Джонни Уильямс (оба - Уэльс), Н'Голо Канти (Франция) и Стефано Сенси (Италия) - 168
- 9-10. Михал Садилек (Чехия) и Джердан Шакири (Швейцария) - 169.