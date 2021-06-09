Названы самые высокорослая и низкорослая команды Евро-2020

До старта турнира осталось 3 дня.

Названы самые высокорослая и низкорослая команды Евро-2020

В пятницу, 11 июня, матчем Италия - Турция на "Стадио Олимпико" в Риме стартует Евро-2020.

Пока никто не знает, какая команда выиграет этот турнир. Однако самая высокорослая, как и самая низкорослая команда уже определены.

Средний рост участников Euro-2020 составляет 183,6 см. При этом в заявках команд значатся 130 гренадеров ростом 190 см и выше, информирует sport.ua.

Самая высокая команда - сборная Дании, чей средний рост составляет 186,6 см. В рядах датчан больше всего "гулливеров" - 9.

Отметим, топ-3 самых высокорослых команд составили исключительно скандинавы.

Сборная Украины расположились в своеобразном хит-параде на 8-й позиции. Средний рост подопечных Андрея Шевченко составляет 184,1 см.

  1. Дания - 186,6 см.
  2. Финляндия - 185,8
  3. Швеция - 185,3
  4. Германия - 185,3
  5. РоSSия - 184,7
  6. Австрия - 184,5
  7. Бельгия - 184,3
  8. УКРАИНА - 184,1
  9. Хорватия - 184,0

Самый высокий участник турнира - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, чей рост составляет 199 см, - на 4-м месте. Отметим, у коллеги по амплуа и соотечественника Анатолия Георгия Бущана рост 196 см.

  • 1. Ловре Калинич (Хорватия) - 201 см.
  • 2-3. Тибо Куртуа (Бельгия) и Саша Калайджич (Австрия) - 200
  • 4-5. АНАТОЛИЙ ТРУБИН (УКРАИНА) и Янник Вестергор (Дания) - 199
  • 6-9. Карабаглар Алтай (Турция), Мартен Стекеленбург (Нидерланды), Уэйн Хеннесси (Уэльс) и Деклан Галлахер (Шотландия) - 198

Самая низкорослая команда - сборная Уэльса, средний рост игроков которой едва перевалил за 180 см.

  1. Уэльс - 180,6
  2. Португалия - 181,4
  3. Венгрия - 181,7
  4. Италия - 181,9
  5. Англия - 182,2
  6. Шотландия - 182,3
  7. Турция - 182,8
  8. Франция - 182,9

Самый низкорослый дуэт составляют итальянец Лоренцо Инсинье и шотландец Райан Фрейзер - 163 см.

  • 1-2. Лоренцо Инсинье и Райан Фрейзер - 163 см.
  • 3. Марко Верратти (Италия) - 165
  • 4-8. Омюр Абдюлкадир (Турция), Джо Аллен и Джонни Уильямс (оба - Уэльс), Н'Голо Канти (Франция) и Стефано Сенси (Италия) - 168
  • 9-10. Михал Садилек (Чехия) и Джердан Шакири (Швейцария) - 169.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
В беге на 10 000 метров побит мировой рекорд
Сборная Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
На какой стадии Евро-2020 могут встретиться сборные Украины и РоSSии. ФутболНа какой стадии Евро-2020 могут встретиться сборные Украины и РоSSии. Футбол
Сборная Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020. Футбол
Нидерланды закрыли перед украинскими фанами двери на матч Евро-2020. ФутболНидерланды закрыли перед украинскими фанами двери на матч Евро-2020. Футбол
УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". ФутболУЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Украинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. ФутболУкраинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. Футбол
В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. ФутболВ УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. Футбол
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
УАФ опубликовала требования к фанам сборной Украины для въезда в Румынию на Евро-2020. ФутболУАФ опубликовала требования к фанам сборной Украины для въезда в Румынию на Евро-2020. Футбол
На сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". ФутболНа сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости