На какой стадии Евро-2020 могут встретиться сборные Украины и РоSSии. Футбол

Сборные РоSSии и Украины, как и футбольные клубы из этих стран, разводят по разным группам в международных турнирах по политическим причинам. Не стал исключением и чемпионат Европы-2020.

Однако это происходит на определенных стадиях турнирной сетки, и нельзя исключать вероятность, что команды этих двух государств смогут пересечься между собой в плей-офф будущего Евро-2020.

Есть два основных варианта, при которых национальные команды Украины и РоSSии могут встретиться на континентальном первенстве.

Первый вариант.

Сборная Украины должна выиграть свою группу "С", а РоSSия - занять второе место в своем квартете "В". Далее командам для их очной встречи необходимо еще преодолеть стадию 1/8 финала, а вот тогда в четвертьфинальном матче, который пройдет в Баку, РоSSия и Украина смогут встретиться лицом к лицу.

При таком раскладе подопечные Андрея Шевченко на стадии 1/8 финала встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. А РоSSия на пути в четвертьфинал с Украиной должна пройти Турцию, Швейцарию или Уэльс.

Второй вариант.

Зеркальное отражение первого варианта - сборная РоSSии должна выиграть свою группу, а Украина - занять второе место в своем квартете. В данном случае очное противостояние команд также возможно в четвертьфинале, с той лишь разницей, что соперники по первому раунду плей-офф будут другие. Нашей команде, скорее всего, предстоит провести матч со сборной Италии, а РоSSия встретится с третьей командой группы A, D, E или F.

Стоит отметить, что если сборные РоSSии и Украины или хотя бы одна из них займут третьи места в своих группах, то появляется еще множество вариантов пересечения этих национальных команд. Но при раскладке с третьими местами встреча РоSSии и Украины возможна не ранее стадии полуфинала. А это, сами понимаете, уже из области научной фантастики.