Паралимпийская сборная Украины с 39 медалями заняла второе место в медальном зачете на ЧЕ по легкой атлетике

Наши паралимпийцы выступление в Польше занесут в актив.

Фото: paralympic.org.ua

Паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике успешно выступила на чемпионате Европы Международного паралимпийского комитета, прошедшем в польском Быдгоще.

Украинские атлеты завоевали 39 медалей - 17 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых, информирует Paralympic.org.ua.

В медальном зачете ЧЕ паралимпийская сборная Украины уступила только россиянам, у которых в активе 74 медали - 31/25/18.

На третьем месте - хозяева турнира - 15/20/14.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 44 стран.

Заметим, что национальная сборная была не слишком многочисленной - 33 легкоатлета, тогда как, например, команда РоSSии была представлена 80 спортсменами, Польши - 74 спортсменами.

Сборную команды Украины представили спортсмены из 16 областей Украины - это едва ли не самое широкое представительство команды на чемпионатах Европы по легкой атлетике.

Отметим, что это был основной легкоатлетический турнир перед XVI Паралимпийскими летними играми 2020 года, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Добавим, что легкая атлетика - самый медалеемкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. На Играх в Токио будет разыграно 168 комплектов медалей в легкой атлетике.

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