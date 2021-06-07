Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке

Логан Пол не упал на пол.

Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Фото: скриншот

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

Поединок продлился все 8 раундов, однако победитель в нем не был определен по той причине, что бой был выставочным, следовательно, на нем не было судей за пределами ринга, поэтому выиграть можно было только нокаутом.

Несмотря на превосходство в ринге у профессионального боксера, он не смог нокаутировать более высокого и более тяжелого соперника. Отметим, что Пол на предматчевом взвешивании оказался на 15 кг тяжелее Мейвезера.

Добавим, что блогер держался в ринге достойно, приняв ряд тяжелых ударов от Флойда. А умелые клинчи уберегли его от больших потрясений.

SHEESH ? #MayweatherPaul pic.twitter.com/Xi7DvJbBcD

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

В то же время пару неплохих ударов от Пола Мейвезер все же пропустил.

Trading blows in round 4 ?? #MayweatherPaul pic.twitter.com/jrAn0Vzo9R

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

При этом Пол выбросил в два раза больше ударов, но Флойд был более точным. За поединок блогер выбросил 217 ударов, из которых точными оказались 28. Мейвезер нанес 107 ударов, из которых 43 попали в цель.

Напомним, Флойд в последний раз дрался с настоящим боксером в 2015 году.

Завершающий бой Мейвезера состоялся на нью-йоркской арене MGM. Тогда он победил соотечественника Андре Берто со счетом 117-111, 118-110 и 120-108. Таким образом, Мейвезер защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в водуКиеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". ФутболУЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В боксерском поединке за два пояса в легчайшем весе фаны стали свидетелями настоящей рубкиВ боксерском поединке за два пояса в легчайшем весе фаны стали свидетелями настоящей рубки
В поединке за титулы WBA и WBC боксеры установили рекорд дивизиона, выбросив на двоих 2 529 ударовВ поединке за титулы WBA и WBC боксеры установили рекорд дивизиона, выбросив на двоих 2 529 ударов
В скандальном поединке роSSиянина лишили чемпионского пояса UFC за запрещенный удар: соперник готов на матч-реваншВ скандальном поединке роSSиянина лишили чемпионского пояса UFC за запрещенный удар: соперник готов на матч-реванш
Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"
Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The TimesУкраинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times
Костюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-ДабиКостюк не смогла отплатить за Свитолину, проиграв россиянке полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Головкин эффектно защитил титул чемпиона мира в поединке с ШереметойГоловкин эффектно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой
Головкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с ШереметойГоловкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой
"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы
"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа. Футбол"Барселона" не смогла договориться с игроками о сокращении зарплат: уже в январе ожидается распродажа. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости