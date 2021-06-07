Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

Поединок продлился все 8 раундов, однако победитель в нем не был определен по той причине, что бой был выставочным, следовательно, на нем не было судей за пределами ринга, поэтому выиграть можно было только нокаутом.

Несмотря на превосходство в ринге у профессионального боксера, он не смог нокаутировать более высокого и более тяжелого соперника. Отметим, что Пол на предматчевом взвешивании оказался на 15 кг тяжелее Мейвезера.

Добавим, что блогер держался в ринге достойно, приняв ряд тяжелых ударов от Флойда. А умелые клинчи уберегли его от больших потрясений.

В то же время пару неплохих ударов от Пола Мейвезер все же пропустил.

При этом Пол выбросил в два раза больше ударов, но Флойд был более точным. За поединок блогер выбросил 217 ударов, из которых точными оказались 28. Мейвезер нанес 107 ударов, из которых 43 попали в цель.

Напомним, Флойд в последний раз дрался с настоящим боксером в 2015 году.

Завершающий бой Мейвезера состоялся на нью-йоркской арене MGM. Тогда он победил соотечественника Андре Берто со счетом 117-111, 118-110 и 120-108. Таким образом, Мейвезер защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе.