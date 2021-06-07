Сильнейшая украинская биатлонистка выступит на Олимпиаде в Пекине под другой фамилией

Капитан женской биатлонной сборной Украины Елена Пидгрушная вышла замуж.

34-летняя спортсменка сообщила о том, что сменила свою фамилию после замужества. Теперь она будет выступать под фамилией Билосюк.

"Чтобы добиться успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен! Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию.

В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk.

И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее, чем Пидгрушная. Желаю и вам жизненных изменений, которые принесут счастье в ваши дома!", - написала Пидгрушная в Instagram.

Стоит отметить, Пидгрушная вышла замуж во второй раз. С 2013 по 2016 годы она была в браке с политиком Алексеем Кайдой.

Добавим, что следующий сезон - олимпийский. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине.