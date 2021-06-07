Сильнейшая украинская биатлонистка выступит на Олимпиаде в Пекине под другой фамилией

Елена Пидгрушная сменила фамилию после замужества.

Сильнейшая украинская биатлонистка выступит на Олимпиаде в Пекине под другой фамилией
Олена Підгрушна
Фото: biathlon.com.ua

Капитан женской биатлонной сборной Украины Елена Пидгрушная вышла замуж.

34-летняя спортсменка сообщила о том, что сменила свою фамилию после замужества. Теперь она будет выступать под фамилией Билосюк.

"Чтобы добиться успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен! Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию.

В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk.

И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее, чем Пидгрушная. Желаю и вам жизненных изменений, которые принесут счастье в ваши дома!", - написала Пидгрушная в Instagram.

Стоит отметить, Пидгрушная вышла замуж во второй раз. С 2013 по 2016 годы она была в браке с политиком Алексеем Кайдой.

Добавим, что следующий сезон - олимпийский. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в водуКиеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". ФутболУЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. ФутболУкраинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. Футбол
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. ФутболЧемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. Футбол
Гамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives MatterГамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives Matter
Украинская сборная греко-римского стиля завершила чемпионат Европы с тремя медалямиУкраинская сборная греко-римского стиля завершила чемпионат Европы с тремя медалями
В Госдепе США заявили о бойкоте Олимпиады-2022 в ПекинеВ Госдепе США заявили о бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в ОлимпиадеВ МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде
Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов УкраиныУкраинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины
Шведская биатлонистка Эберг ответила на обвинения Пидгрушной в хамском поведении во время эстафеты ЧМ-2021Шведская биатлонистка Эберг ответила на обвинения Пидгрушной в хамском поведении во время эстафеты ЧМ-2021
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. ФутболУкраинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости