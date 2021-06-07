Ребров возглавил самый титулованный клуб ОАЭ

Украинский специалист возвращается на Ближний Восток.

Ребров возглавил самый титулованный клуб ОАЭ
Сергій Ребров
Фото: ФК "Ференцварош"

"Аль-Айн" объявил о назначении главным тренером Сергея Реброва. На этом посту Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

Детали контракта с 47-летним украинцем не уточняются. Однако по информации венгерского издания index.hu, контракт Реброва с клубом рассчитан до лета 2022 года с зарплатой 4 млн евро.

Новый клуб украинского специалиста выступает в чемпионате ОАЭ. "Аль-Айн" является 13-кратным чемпионом своей страны (рекорд), семикратным обладателем Кубка и пятикратным - Суперкубка ОАЭ, обладателем Клубного кубка чемпионов Персидского залива и победителем Азиатского Кубка чемпионов.

Однако в прошлом сезоне клуб выступил неудачно, финишировав лишь 6-м (худший результат за 7 лет), оставшись без международных клубных турниров.

4 июня Ребров покинул "Ференцварош", который тренировал с 2018 года. Под его руководством клуб трижды подряд становился чемпионом Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет сенсационно вышел в группу Лиги чемпионов.

Ранее он также работал в "Аль-Ахли" из аравийской Джидды, "Динамо" и сборной Украины.

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