УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол

Форма вызвала возмущение у политиков в РоSSии.

УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!"
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Пресс-служба УЕФА прокомментировала новую форму сборной Украины на Евро-2020.

На футболке, которая была представлена накануне, изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган "Слава Украине!"

Это вызвало бурное возмущение у политиков в РоSSии, но в УЕФА на запрос роSSийских СМИ ответили, что все согласовано.

"Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА соответствии с применимыми правилами экипировки", - сказали в УЕФА на запрос "Спорт-Экспресс".

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

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