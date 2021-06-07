Президент УЕФА назвал президента "Ювентуса" лжецом. Футбол

Андреа Аньелли стал одним из организаторов Суперлиги.

Президент УЕФА назвал президента "Ювентуса" лжецом
Александр Чеферін
Фото: skysports.com

Президент УЕФА Александр Чеферин в резкой форме высказался о создании европейской Суперлиги и, в частности, о президенте "Ювентуса" Андреа Аньелли, который был одним из инициаторов этого нового турнира.

Высокопоставленный футбольный функционер недоволен поведением итальянца.

"В этом деле можно разделить главных героев на три категории. Я поместил Андреа Аньелли в первую. Это личное. Для меня этого человека больше не существует. Я думал, что мы друзья, но он врал мне до последнего дня, чтобы убедить меня, что волноваться не о чем. А на самом деле он подписал все необходимые документы для запуска Суперлиги", - цитирует Чеферина getfootballnewsfrance.com.

"Ко второй категории я бы отнес группу членов совета директоров, которые, как мне казалось, были достаточно близки мне, и поэтому я жалею, что они не сказали мне заранее, что планируют делать. В последнюю категорию попали люди, с которыми у меня не было особых контактов. Я не виню их, но они также столкнутся с последствиями своих действий", - отметил глава УЕФА.

"В Суперлиге все эти люди видели способ обеспечить себе постоянное место на вершине европейского футбола. Я знаю, что их первоначальный план состоял в том, чтобы прекратить выступать в турнирах УЕФА, оставаясь при этом в своих национальных лигах, но играть вторым составом. В перспективе они хотели уйти из своих национальных лиг, чтобы каждые выходные играть только в Суперлиге", - добавил Чеферин.

В апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги, но впоследствии девять из них покинули проект. О выходе из Суперлиги до сих пор не объявили только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". УЕФА уже открыл по этим клубам дисциплинарное дело.

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