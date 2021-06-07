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2021-06-07
Украинские лучники завоевали первую за 5 лет медаль чемпионата Европы
Украина получила командное "серебро".
Георгій Іваницький
Фото: facebook.com/SportOfficeLviv
Мужская сборная Украины по стрельбе из лука в составе Георгия Иваницкого, Ивана Кожохаря и Алексея Гунбина стала вице-чемпионом Европы.
В 1/8 финала наши лучники обошли Австрию (5:4), затем справились с Польшей (5:1), а в полуфинале "сине-желтые" в четырех раундах обошли Испанию.
Однако в финале украинцы уступили сборной Нидерландов - 3:5.
Это первая медаль Украины на чемпионатах Европы за последние пять лет.
В шаге от медалей чемпионата Европы, который проходит в турецкой Анталии, остановились наши лучницы.
В "бронзовом" финале Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова уступили команде Дании 4:5.