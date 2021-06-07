Украинские лучники завоевали первую за 5 лет медаль чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по стрельбе из лука в составе Георгия Иваницкого, Ивана Кожохаря и Алексея Гунбина стала вице-чемпионом Европы.

В 1/8 финала наши лучники обошли Австрию (5:4), затем справились с Польшей (5:1), а в полуфинале "сине-желтые" в четырех раундах обошли Испанию .

Однако в финале украинцы уступили сборной Нидерландов - 3:5.

Это первая медаль Украины на чемпионатах Европы за последние пять лет.

В шаге от медалей чемпионата Европы, который проходит в турецкой Анталии, остановились наши лучницы.

В "бронзовом" финале Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова уступили команде Дании 4:5.