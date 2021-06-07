Сборная Украины представила новую форму с лозунгом "Слава Украине!". Футбол

Сборная Украины по футболу представила форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображена карта Украины с Крымом и надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это - самое ценное для всех нас - очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом , моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!", и которое теперь также будет на форме и будет вдохновлять наших футболистов на новые победы", - написал Павелко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Павелко убежден, что силуэт Украины придаст сил игрокам, "ведь они будут сражаться за всю Украину".

"А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева , от Донецка и Луганска до Ужгорода, будет поддерживать их в каждом матче", - отметил президент УАФ.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

В Госдуме РоSSии призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020. РоSSийским политикам не понравилось изображение Крыма в составе Украины.

" УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - сказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев.

Чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.